Tekken 8 – Release-Termin, Editionen und neuer Trailer

Das Fighting-Game „Tekken 8“ hat jetzt von Bandai Namco Europe einen Release-Termin erhalten. Das Spiel wird von Bandai Namco Studios und Arika für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Die offizielle Veröffentlichung erfolgt am 26. Januar 2024 für die genannten Plattformen.

„Tekken 8“ ist ab sofort als Standard, Deluxe und Ultimate Edition vorbestellbar. Vorbestellungen für die Standard Edition enthalten das Basisspiel, sobald es verfügbar ist und gewähren Spielenden das „Paul Phoenix“-Set als Avatar-Kostüm. PlayStation 5-Spieler erhalten die Avatar-Skins Mokujin und Testujin.

Die Deluxe Edition enthält alle Standardgegenstände sowie den Year 1 Pass für spielbare Charaktere, mit dem vier Charaktere freigeschaltet werden, die nach der Veröffentlichung des Spiels erschienen sind, sowie den Kinjin-Avatar-Skin. Außerdem enthält sie das Gold Suit Pack mit spielbaren Charakterkostümen für alle 32 Charaktere, mit denen die Spielenden in ihren Kämpfen glänzen können.

Die Ultimate Edition enthält alle Inhalte und Boni der Deluxe Edition sowie Avatar-Skins für Kazuya, Jin und Jun und 32 Muster klassischer TEKKEN-T-Shirt-Sets, mit denen die Spieler ihre Avatare personalisieren können.

Des Weiteren gibt es einen neuen Trailer, der auch den Einzelspielermodus „Arcade Quest“ vorstellt. Es handelt sich dabei um ein ultimatives Trainingsgelände, das die Wurzeln der Serie aufgreift, um eine neue Art des Spielens und der Verbesserung der Fähigkeiten einzuführen. In diesem Modus können die Spieler ihren eigenen Avatar erstellen und anpassen und verschiedene Spielhallen „besuchen“, um an Kämpfen teilzunehmen, in denen sie ihr Spiel verbessern und neue Techniken erlernen können.

