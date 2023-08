Call of Duty: Modern Warfare III – Beta, Kampagne und neues Bildmaterial

Im Rahmen der gamescom 2023 veröffentlichten Activision und Entwickler Sledgehammer Games weitere Informationen rund um den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare III“. Unter anderem finden im Oktober zwei Multiplayer-Betas statt.

Das erste Beta-Wochenende läuft exklusiv auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Für Vorbesteller beginnt diese Beta (In einem Early Access) am Freitag, den 6. Oktober um 19:00 Uhr CET und endet am Dienstag, den 10. Oktober um 19:00 Uhr CET. Für alle anderen Playstation Spieler startet die Beta am 8. Oktober um 19:00 CET.

In der darauffolgenden Woche startet eine offene Beta-Phase auf Playstation, Xbox und PC. Vorbesteller können auf den Playstation-Konsolen, Xbox-Konsolen und dem PC bereits am 12. Oktober um 19:00 Uhr CET in die Beta einsteigen. Für alle anderen Spieler startet die Beta am 14. Oktober um 19:00 CET. Die zweite Beta endet am Montag, den 16. Oktober 19:00 Uhr CET.

Des Weiteren wurde neues Bildmaterial veröffentlicht, welches einen genaueren Blick auf die Kampagne des Ego-Shooters wirft. Zu sehen ist die erste Mission „Operation 627“. Bei Operation 627 handelt es sich um ein filmisches Erlebnis, dass das nächste Kapitel des Modern Warfare-Universums einleiten wird.

„Call of Duty: Modern Warfare III“ erscheint am 10. November 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die offizielle „Call of Duty“-Webseite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung