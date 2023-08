Endless Dungeon – Trailer zeigt Fassie

Fassie ist einer der Helden in dem truppbasierten, taktischen Roguelite-Actionspiel „Endless Dungeon“. Fassie bzw. Fassonasandu ist ein Drakken, eine Spezies, die einst auf dem Planeten Auriga lebte. Die Endless fanden sie faszinierend genug, um ihre DNA zur Manipulation in Dutzenden von Laboren in Dutzenden von Systemen zu verteilen – aus diesem Grund gibt es überall kleine Ansammlungen von Drakken.

Die meisten davon, so auch Fassies Familie, begnügen sich damit, in ihrer kleinen Ecke des Kosmos für Frieden und Wohlstand zu sorgen. Fassie träumt jedoch von größeren und älteren Dingen.

Früher durchquerte er deshalb die Galaxie auf der Suche nach Zutaten für Tränke und Elixiere. Heute, etwas gesetzter, aber weiterhin ehrgeizig, sucht er nach den Rezepten legendärer Mixologen und nach einem legendären Getränk.

Fassie kann sowohl unterstützen als auch angreifen: Mit seinem Können kann er das Beste aus seinen Teamkameraden herausholen und gleichzeitig dem Gegner beachtlichen Schaden zufügen.

Benehmt euch! (Passive Technik) – Für jedes Monster im selben Raum wird der Scharfsinn erhöht (bis zu einem Limit).

Ein Schuss mehr (Spezialtechnik) – Wirft ein Getränk auf einen ausgewählten Helden. Dadurch erhöhen sich die Feuerrate und der Angriffsschaden des Helden basierend auf der Anzahl an Monstern im Raum (bis zu einem Limit).

Kneipenprügelei (Ultimative Technik) – Monster in der Nähe greifen sich gegenseitig an und die Effektivität von Helden in der Nähe wird erhöht.

„Endless Dungeon“ erscheint am 19. Oktober 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5. Die Nintendo Switch-Version hat noch keinen Release-Termin. Eine Closed Beta startet am 7. September und wird bis zum 18. September 2023 zur Verfügung stehen. Zugang erhalten alle, die die Last Wish Edition des Spiels auf Steam oder im EGS vorbestellt haben.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung