Ultros – Der erste Gameplay-Trailer

„Ultros“ ist ein Metroidvania von Entwicklerstudio Hadoque, welches 2024 für PC (Steam und EGS) und PlayStation-Konsolen erscheine soll. Im ersten Gameplay-Trailer gibt es einen Eindruck von dem psychedelischen Sci-Fi-Loop-Adventure.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Ouji, die in eine farbenprächtige Welt aus der Feder des berühmten Künstlers “El Huervo” geschmissen wird. Während des Erkundens begegnen euch abstruse Kreaturen, wie die Puppaluppas, die ihr mit rasanten Kombos vom Bildschirm fegen werdet – und sollte es knapp werden, dienen die Eingeweide der Gegner als lebensspendende Nahrung. Die Action wird durch beruhigende Gartenarbeit abgerundet, und der Soundtrack, der von Klängen aus der Geschichte der klassischen und der peruanischen Musik inspiriert wurde, schlägt dazu immer die richtigen Klänge an.

Mårten Brüggemann, Game Design Director bei Hadoque sagte, ‘Mit diesem Trailer wollten wir zeigen, wie der aufrührende Kampf und die eher zen-artige Gartenarbeit miteinander verwoben werden, um den Charakter in ULTROS zu entwickeln. Wir wollten auch einige der eindrucksvollen Charaktere einführen, die ihr auf der Reise treffen werdet. Wir können es kaum erwarten, euch mehr von der Welt zu zeigen, die wir in den letzten Jahren erträumt haben!”

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung