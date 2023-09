Overpass 2 – Release vorgezogen und neuer Trailer

Die Teams von NACON und Entwicklerstudio Neopica wollten das Rennspiel „Overpass 2“ eigentlich im Oktober 2023 auf den Markt bringen. Wie die Verantwortlichen jetzt mitteilten, wird die Veröffentlichung bereits diesen Monat erfolgen. So wird „Overpass 2“ am 28. September 2023 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Europa erscheinen.

Overpass 2 – Features

33 Fahrzeuge von offiziellen Marken, verteilt auf 3 Kategorien: UTVs, ATVs und Rock Bouncer

Fünf verschiedene Spielmodi: Off-Road-Sprints, Off-Road-Strecken, Hillclimbs, Hinderniskurse und geschlossene Strecken

31 Rundkurse, gespickt mit einer Vielzahl von Hindernissen

Offizielle Hersteller, Ausrüstung und Sponsoren

Fünf einzigartige Umgebungen: Baja-Wüste, Johnson Valley, Utah-Wüste, Ost-Zentral-USA, Westeuropa

Ein vollständiger Karrieremodus mit Team- und Kalenderverwaltung

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Fahrzeuge und Fahrer

Ein lokaler Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler

Online-Rennen für bis zu acht Personen

Zu guter Letzt gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der zwei Fahrzeugkategorien vorstellt, die neben den UTVs (Utility Task Vehicles) im Spiel vorkommen werden: Rock Bouncer und ATVs (All-Terrain Vehicles). Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung