Gunbrella – Launch-Trailer

Heute ballert sich „Gunbrella“ auf den PC und die Nintendo Switch. Publisher Devolver Digital und Entwickler Doinksoft bieten das Spiel im Nintendo eShop und Steam für 14,49 Euro (UVP) an. Zudem gibt es eine Deluxe Edition für 24,54 Euro (UVP). Sie beinhaltet einen exklusiven digitalen Comic von Maurizio Furini und Federico Chemello und dem von Doinksofts Britt Brady und Hyperstepp komponierten 53-Track-OST.

Der digitale Gunbrella-Comic enthält 30 Seiten mit farbigen Illustrationen der Künstler Alberto Massaggia, Giulia Giacomino und Genny Ferrari. Die drei Geschichten, die in diesem kurzen Sammelband versammelt sind, tauchen in die Vergangenheit der geheimnisvollsten Schurken des Spiels ein und bieten einen Einblick in die raue Wahrheit – mit ausführlichem Blick auf die Ambitionen und Obsessionen des Protagonisten.

In dem Noir-Punk-Side-Scrolling-Action „Gunbrella“ erwartet die Spieler 2D-Action-Kämpfe, während sie eine Vielzahl von Schauplätzen erkunden und bizarre Charaktere verhören. Benutzt den namesgebenden Gunbrella, um zu gleiten, zu schwingen, zu rasen und zu tauchen – und sammelt Schrott und Ersatzteile, um sie dann gegen verschiedene Munition und Upgrades einzutauschen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite zum Spiel (siehe hier) und hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung