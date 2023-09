The Crew Motorfest – Live-Action-Trailer zum Launch

Zum Release des Open-World-Rennspiels „The Crew Motorfest“ präsentierte Ubisoft einen neuen Trailer. Das Spiel selbst ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (EGS und Ubisoft Store) erhältlich. Die Ultimate Edition des Spiels ist zudem mit einem Ubisoft+ Abonnement auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect spielbar.

Die Gold- und Ultimate-Editionen enthalten den Year 1 Pass auf allen verfügbaren Plattformen. Mit dem Year 1 Pass werden nach und nach bis zu 25 zusätzliche Autos freigeschaltet, beginnend mit 3 Fahrzeugen, die heute als Teil von Season 1 freigeschaltet werden: der Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (2023), Chevrolet Chevelle SS (1970) und BMW M4 Competition Coupe (2021). Die Spieler erhalten dann jeden Monat 2 Autos, bis zu einer Gesamtzahl von 25 Autos über das ganze Jahr hinweg.

Darüber hinaus bietet die Ultimate Edition Zugang zum Ultimate Pack, das viele exklusive Anpassungsgegenstände für den Avatar und die Fahrzeuge des Spielenden enthält und in Ubisoft+-Abonnements über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna enthalten ist.

Mit der heute beginnenden Free Trial können alle „The Crew Motorfest“ bis zum 17. September 2023 kostenlos für 5 Stunden auf PlayStation, Xbox und PC testen. Wenn sie ihr Abenteuer fortsetzen möchten, werden alle freigeschalteten Gegenstände und Fortschritte mit dem Kauf des Spiels übernommen. Wer das Spiel vor dem Ende der kostenlosen Testphase kauft, profitiert vom Early Adopter-Angebot und schaltet das Liberty Walk Pack frei, das den Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition enthält.

In „The Crew Motorfest“ erkunden die Spieler die Insel O’ahu auf Hawaii und nehmen am Motorfest teil. Im Zentrum des Events können sie durch eine Auswahl von 15 thematischen Kampagnen, Playlists genannt, neue Perspektiven auf die Autokultur entdecken.

In den Playlists tauchen die Spieler in die Autokultur ein und erleben Marken oder verschiedene Fahrstile: von Underground-Straßenrennen in der Made in Japan-Playlist bis hin zu amerikanischen Muscle Cars, Off-Road, Open-Wheel-Rennen, Drift und mehr. Elektrische Supersportwagen haben ihre eigene Playlist. Die Oldtimer-Klassiker haben ebenfalls eine Playlist, mit völlig unterschiedlichen Gameplay-Einstellungen, ohne GPS und Fahrhilfen, um das Gefühl der Fahrzeuge aus der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung