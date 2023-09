Warhammer 40,000: Rogue Trader – Release-Termin und Trailer

„Warhammer 40,000: Rogue Trader“ ist ein CRPG, das con Owlcat Games entwickelt wird und im Grimdark-Universum von Games Workshop angesiedelt ist. Das Spiel wurde letztes Jahr angekündigt und hat jetzt den offiziellen Release-Termin erhalten. So erscheint „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ am 07. Dezember 2023 für PC (Steam, EGS und GOG), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Wer schon jetzt Zugang zur laufenden Beta möchte, kann Founder werden und das das Spiel in der digitalen Standard Edition oder in der Collector’s Edition direkt von Owlcat Games vorbestellen. Der Multiplayer-Koop wird ab Tag eins für die Windows PC-Version von „Warhammer 40K: Rogue Trader“ verfügbar sein. Für Mac und die Konsolen-Version kommt das Feature nach dem Launch.

Die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatum wurde von einem neuen Trailer begleitet, der sich um die Story dreht und einige der Entscheidungen zeigt, welche die Spieler auf ihrer schicksalhaften Reise treffen müssen. Zudem stellt er den letzten von zehn verfügbaren Begleitern vor, einen Drukhari names Marazhai. Dieser ist Teil einer Xenos-Rasse, die dafür bekannt ist, sich an den Schmerzen Anderer zu laben, um die eigene, abgenutzte Seele zu kräftigen.

„Rogue Trader“ ist ein isometrisches, rundenbasiertes Rollenspiel, in dem die Spieler zu einem der angesehensten Freibeuter-Kapitäne der Galaxis werden. Spieler gehen im Dienste des Gott-Imperators auf Kreuzzug und werden von einer loyalen und vielseitigen Mannschaft begleitet. In der Koronus-Weite warten Reichtümer und Gefahren in gleichem Maße.

Zusätzliche Informationen und Bildmaterial von dem Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier)

