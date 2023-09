Ghostrunner 2 – Trailer zum Release der Demo

Die Teams von 505 Games und Entwicklerstudio One More Level haben jetzt eine Demo-Version von „Ghostrunner 2“ auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam, EGS und GOG) veröffentlicht. Nachdem ihr die Demo heruntergeladen habt, könnt ihr euch bösartigen Kultmitgliedern entgegenstellen, die auf Anweisung ihres Anführers handeln.

Die Kämpfe finden dabei sowohl in düsteren, städtischen Gebieten, als auch in den sandverwehten Ruinen außerhalb des auf dem Vorgänger bekannten Dharma-Turms statt. Außerdem kann in dem Spiel das Motorrad des Protagonisten Jack genutzt werden, um den Feinden mit Höchstgeschwindigkeit entgegenzutreten.

„Ghostrunner 2“ erscheint am 26. Oktober 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Käufer der Brutal Edition können bereits ab dem 24. Oktober 2023 loslegen. Ein paar weitere Informationen über das Spiel und dessen Editionen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung