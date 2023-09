Banishers: Ghosts of New Eden – Gameplay-Overview-Trailer

In weniger als zwei Monaten werden Focus Entertainment und Entwickler Don’t Nod das narrative Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ veröffentlichen. Mit dem neusten Trailer gibt es jetzt schon einen Überblick von dem, was euch erwarten wird.

In einer Welt, in der die Seelen der verstorbenen noch umherstreifen, spielt ihr ein Paar von Banishern (Verbanner). Antea Duarte und Red mac Raith sind erfahrene Geisterjäger, mit der Aufgabe betraut, einen allgegenwärtigen und seltsamen Fluch zu brechen. Doch nach einem Angriff wird Antea getötet und lässt ihren Partner in Hoffnungslosigkeit und tiefer Verzweiflung zurück. Gefangen zwischen ihrem Versprechen, die Lebenden vor den Toten zu beschützen und der Tatsache, dass nun auch Antea zu dieser Welt gehört, durchstreift ihr die weite Wildnis von Nord Amerika, um sie von den Qualen ihrer neuen Existenz zu befreien.

In dieser Welt voller übernatürlicher Kreaturen und uralter Geheimnisse gilt es Anteas Geisterfähigkeiten und Reds tödliches Arsenal zu kombinieren, um die verlorenen Seelen und zu verbannen, die die Lebenden quälen. Während des Abenteuers gilt es weitreichende Entscheidungen zu treffen, die Einfluss auf die Geschichte und Herausforderungen haben werden.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint am 07. November 2023 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Für Konsolen gibt es auch eine physische Version, die bereits vorbestellt werden kann. Den Vertrieb innerhalb der DACH-Länder übernimmt astragon Entertainment.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr das Spiel auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel, inklusive der Collector’s Edition und weiteres Gameplay-Material, gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

