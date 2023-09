Lies of P – Launch-Trailer zum Release auf PC und Konsolen

„Lies of P“ ist ein Pinocchio-Inspiriertes Souls-like-Game, welches jetzt für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen ist. Bevor ihr euch in die düstere, von der Belle Époque inspirierte Stadt Krat wagt, könnt ihr euch den neusten Trailer anschauen, den Entwickler und Publisher NEOWIZ passend zum Release präsentierte.

Einst eine wunderschöne Stadt, ist Krat zu einem lebenden Alptraum geworden, in dem tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche über das Land fegt. Spieler schlüpfen in die Rollen von P, einer Puppe, die sich auf ihrer unerbittlichen Reise durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden und endlich ein Mensch zu werden.

„Wir sind der Community so dankbar für ihr Feedback und ihre Ermutigung, die es uns ermöglicht hat, ein Spiel zu entwickeln, das unsere vielen Inspirationen würdigt und gleichzeitig einen neuen Weg im Souls-like Genre beschreitet.“ sagte Lies of P Director Jiwon Choi. „Lies of P ist unsere Liebeserklärung an das Genre und seine Fans, und wir sind den Medien sehr dankbar, die uns auf diesem Weg unterstützt und unsere Ziele und Ambitionen anerkannt haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass Spieler*innen auf der ganzen Welt alles, was Krat zu bieten hat, selbst erleben!“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung