Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im September 2023 – Teil 2

Ein weiterer Monat neigt sich dem Ende zu und Microsoft wird wieder neue Inhalte dem Xbox Game Pass hinzufügen. Wie bereits in den letzten Jahren, gibt es auch in der zweiten Hälfte des Septembers weitere Spiele und mehr. Am Ende des Monats werden sieben Spiele das Abonnement verlassen. Hier die Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Lies of P (Cloud, Konsole und PC)

20. September – Party Animals (Cloud und Konsole)

21. September – Payday 3 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

29. September – Cocoon (Konsole und PC)

3. Oktober – Gotham Knights (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

3. Oktober – The Lamplighter’s League (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Diese Spiele verlassen den Game Pass (30. September)

Beacon Pines (Cloud, Konsole und PC)

Despot’s Game (Cloud, Konsole und PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Cloud, Konsole und PC)

Outriders (Cloud, Konsole und PC)

Prodeus (Cloud, Konsole und PC)

Weird West (Cloud, Konsole und PC

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Neuer League of Legends Champion: Briar, der Gebändigte Hunger

22. September – EA Sports FC 2024: Early Access Trial

Ultimate Vorteile

EA Sports UFC 4 Champion Fighter Customization Bundle

Apex Legends: Juiced Up Weapon Charm

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung