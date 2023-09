Space for Sale – Neuer Trailer

Mit dem „Tools of the Trade“-Trailer zeigen THQ Nordic und Entwickler Mirage Game Studios verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die euch in „Space for Sale“ zur Verfügung stehen werden. Dazu gehören Transportmittel, um durch fremde Landschaften unbekannter Planeten zu reisen, Scangeräte, Rüstung und mehr.

In dem bunten Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines intergalaktischer Immobilienentwickler. Eure Missionen: Lebensräume für exzentrische außerirdische Kunden zu errichten und sie mit sattem Gewinn zu verkaufen. Diese Herausforderungen könnt ihr auch in einem 2-Spieler-Multiplayer-Modus angehen.

Space for Sale – Features

Prozedural generierte Landschaft: Erkunde die malerische Landschaft auf diversen Planeten.

Lage, Lage, Lage! Sammle Ressourcen, baue Anwesen und verkaufe sie mit sattem Gewinn an exzentrische außerirdische Kunden. Finde kreative Wege, um die wachsenden Ansprüche deiner Kunden zu erfüllen.

Interagiere mit Flora und Fauna: Zähme und erforsche Flora und Fauna und lerne davon, wie du deine Kreationen so verbessern kannst, dass sie selbst den rauesten Biomen standhalten.

2-Spieler-Multiplayer-Modus: Spiel mit einem Freund im Drop-in/Drop-out-Multiplayer-Modus (bis zu zwei Spieler).

Bislang gibt es noch kein Release-Termin für das Exploration/Survival-Sandbox-Spiel, welches für PC erscheinen wird. Interessierte Spieler haben auf der Homepage des Spiels die Möglichkeit sich für einen geschlossene Beta-Test anzumelden (siehe hier). Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Mehr zum Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

