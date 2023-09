Total War: Pharaoh – Video stellt die Fraktion Hatti vor

Mit dem neuen „Deep Dive“-Video gewähren SEGA und Entwicklerstudio Creative Assembly einen umfangreichen Blick auf die spielbare Fraktion Hatti in „Total War: Pharaoh“. Gleichzeitig gibt es auf der offiziellen Webseite einen Blogbeitrag zur Fraktion (siehe hier).

Ein geteiltes Imperium. In Anatolien zerfällt das einst mächtige Königreich Hatti, als Bürgerkrieg und eine große Familienfehde zwischen zwei rivalisierenden Cousins es in die Finsternis stürzen. Hier ist Blut nicht dicker als Wasser.

Suppiluliuma, der Verteidiger, war der letzte Großkönig des hethitischen Reiches. Er hat nur ein Ziel, nämlich Hatti wieder aufzubauen und gegen Aufständische innerhalb und außerhalb seiner Grenzen zu verteidigen. Als solcher ist er ein sehr defensiver Charakter, der Legionen von schwer und mittel gepanzerten Einheiten, einschließlich mächtiger Streitwagen, befehligt. Was seinen Armeen an Beweglichkeit fehlt, machen sie durch rohe Kraft mehr als wett.

Kurunta, der Usurpator, will das, was seinem Cousin am wichtigsten ist – den Thron von Hatti. Er will seine Macht ausbauen, das hethitische Reich an sich reißen und all jene ins Unglück stürzen, die es wagen, sich ihm entgegenzustellen. Da er nicht an sein Gewissen gebunden ist und glaubt, dass es keine Regeln für die Kriegsführung gibt, versucht er, jede sich bietende Gelegenheit auszunutzen, indem er Sabotage und List anwendet, um Schwächen außerhalb der Schlacht auszunutzen. Entweder schließen Sie sich seinem neuen Königreich an oder Sie werden für seinen Ruhm geopfert.

Wenn die Ägypter das chirurgische Messer der bronzezeitlichen Kriegsführung waren, dann sind die Hethiter die Mauer aus nahezu undurchdringlichem Eisen. Als solche stellen sie normalerweise viel schwerere Einheiten auf als ihre ägyptischen und kanaanitischen Gegenstücke, und sie sind auf den Kampf in den schweren Regenfällen, Gewittern und Nebeln Anatoliens spezialisiert. Ihre beiden primären Kampfeigenschaften sind Nebelwandler, die es Einheiten erlauben, Nebel ungesehen zu durchqueren, und Sturmkrieger, mit denen Einheiten weniger Nachteile erleiden, wenn sie in Regen oder Gewitter kämpfen.

Total War: Pharaoh – Early Access-Wochenende

Wer das Strategiespiel vorbestellt, erhält unter anderem Zugang zu einem Early Access-Wochenende. Vom 29. September 2023 (14 Uhr MEZ) bis zum 02. Oktober 2023 (14 Uhr MEZ) können Vorbesteller einen Blick in das Spiel werfen. Dort stehen der Ramses und Irsu unter eurem Kommando, während ihr in 60 Runden strategischen Kampagnenspiels mit unbegrenzten Wiederholungen innerhalb des Zeitrahmens Krieg führt.

„Total War: Pharaoh“ erscheint am 11. Oktober 2023 in digitaler und am 23. Oktober 2023 als physische Limited Edition. Hier findet ihr die Homepage des Strategiespiels: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung