The Lamplighters League – Trailer zum Launch

„The Lamplighters League“ ist ein strategisches Adventure, das am heutigen Tage für PC (Steam, EGS und Microsoft Store) und Xbox Series X/S erschienen ist. Paradox Interactive und Entwickler Harebrained Schemes präsentierten einen neuen Trailer zum Launch, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt.

Das Spiel schickt euch in eine alternative Version der 1930er-Jahre. Dort gilt es einen finsteren globalen Kult zu überlisten und ihm zu entkommen, bevor er die Weltherrschaft an sich reißt. Und das in einer Mischung verschiedener Spielstile, wie Echtzeit-Infiltration, rundenbasierte taktische Kämpfe und die Verwaltung eines wachsenden Teams von Außenseitern.

„The Lamplighters League ist ein ganz besonderes Spiel für Harebrained Schemes“, sagt Chris Rogers, Game Director bei Harebrained Schemes. „Dank der Talente eines großartigen Teams erwecken wir eine originelle Spielwelt zum Leben. Das Abenteuer in unserem alternativen 30er Jahre Setting fühlt sich komfortabel, zugänglich und frisch an, und wir haben unser Bestes getan, um die Lektionen, die wir bei der Entwicklung der Shadowrun-Trilogie und von BATTLETECH gelernt haben, zu nutzen, um ein spaßiges, fesselndes und lohnendes taktisches Erlebnis zu bieten. Jeder der Gauner in The Lamplighters League hat eine einzigartige Herangehensweise an den Kampf, und die Spieler werden stundenlang Spaß haben, wenn sie das Spiel mit ihnen in verschiedenen Kombinationen spielen“.

Das Spiel ist als Standard und Deluxe Edition erhältlich. Mit der Deluxe Edition könnt ihr die mysteriöse Nocturne rekrutieren, eine makabre Spektralphysikerin, die in einer alternativen Dimension gestrandet war und für immer verändert zurückkehrte. Nocturne manipuliert das elektrische Feld ihres Körpers, um ihren Gegnern Schockschaden zuzufügen, während sie gleichzeitig ihren hochmodernen Anzug auflädt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Obendrauf gibt es noch den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook.

