SpellForce: Conquest of Eo – Release-Termin der Konsolen-Version

Letzten Monat kündigten THQ Nordic und Entwicklerstudio Owned by Gravity eine Konsolen-Version von „SpellForce: Conquest of Eo“ an. Jetzt folgte nicht nur ein neuer Trailer, sondern auch der offizielle Release-Termin für Xbox Series X/S und PlayStation 5. So erscheint das rundenbasierte Fantasy-Epos am 07. November 2023 für die genannten Plattformen.

Das Spiel bietet eine Mischung aus 4X-Strategiespiel, Rollenspiel und rundenbasierten Kämpfen. Beginnt mit einem bescheidenen Magierturm und sendet Diener und Helden hinaus, um die Weiten von Eo zu erforschen. Steigert euren Einfluss und eure Macht und füllt euren Grimoire mit arkanem Wissen. Stellt euch magiebegabten Herausforderern auf deiner Suche nach uralten Artefakten und verborgenen Geheimnissen, während ihr euren Turm weiter verbesserst und euren Einflussbereich ausweitet, um die mächtigsten Zauber zu wirken, die die Welt je gesehen hat.

Weiterhin ist das Spiel auch für PC erhältlich. Erst vor kurzem wurde der kostenlose Patch 1.3 veröffentlicht, der folgendes beinhaltet:

Questübersicht – ermöglicht es euch, aktive Quests auf der Weltkarte schnell zu finden und zu ihnen zu navigieren

Ein neuer Held: Galtrak, der Ork-Blutmagier, bringt seine eigene Art von Magie mit, die sogar neue Zaubersprüche für deinen Zauberer freischalten kann… aber sie haben ihren Preis.

Neue Orte in der Welt: Das beschmutzte Dorf

Starke Leistungsverbesserungen, um das Spielerlebnis auf schwächeren Systemen zu optimieren und die Ladezeiten zu verkürzen

Verbesserte Gamepad-Funktionen und -Anleitung

Diese neuen Inhalte werden auch in der Konsolenversion enthalten sein

Quelle: Pressemitteilung