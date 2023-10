Gangs of Sherwood – Neuer Trailer

Zum Start der Vorbestellungen von „Gangs of Sherwood“ präsentierten NACON und das Entwicklerteam von Appeal Studios einen neuen Trailer. In 60 Sekunden bietet er einen Überblick davon, was euch nächsten Monat erwartet, wenn das Spiel erscheint. Wem die 60 Sekunden nicht ausreichen, der kann bis zum 16. Oktober 2023 eine Demo-Version auf Steam herunterladen und ausprobieren.

„Gangs of Sherwood“ ist ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler in einer Science-Fantasy-Version der Robin-Hood-Legende. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, der die Kräfte des Steins der Weisen ausnutzt, haben eine ungeheure Macht aufgebaut und unterdrücken das Volk von England mehr denn je.

Der Titel erscheint am 02. November 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung