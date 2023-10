Persona 3 Reload – Atlus veröffentlicht neuen Trailer

Mit dem „Persona 3 Reload“-Trailer „The Hero’s Arrival“ stellt das Team von Atlus den Protagonisten und Anführer von S.E.E.S. vor. Er wird von Aleks Le gesprochen. Das Spiel selbst soll eine moderne Neuauflade des RPG-Klassikers sein.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Erweckt eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien der Dark Hour, kämpft für eure Freunde und sorgt dafür, dass sie sich immer an euch erinnern werden.

„Persona 3 Reload“ erscheint am 02. Februar 2024 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Wer das Spiel vorbestellt, erhält den Persona 4 Golden-BGM-Set-DLC und kann im Spiel sechs Stücke aus „Persona 4 Golden“ genießen.

Die Homepage von „P3R“ gibt es hier: KLICK!

