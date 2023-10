Forgive Me Father 2 – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Fulqrum Publishing und Byte Barrel sind präsentierten am heutigen Tage einen neuen Gameplay-Trailer zu „Forgive Me Father 2“, der erstmals Szenen aus dem fünften Level des Spieles zeigt.

Das Spiel wird am 19. Oktober 2023 in den Early Access für PC starten. Wer vor dem Kauf das Spiel testen möchte, der kann sich kostenlose Demo herunterladen, die auf Steam zur Verfügung steht. Die Demo enthält die ersten beiden Level des Spiels. Unbeschreibliche Schrecken erwarten euch, wenn ihr die übernatürliche Reise des Priesters, der schon in „Forgive Me Father“ die Hauptrolle spielte, fortsetzt. Das Spiel baut auf dem Original aus dem Jahr 2022 auf und bietet eine düstere Handlung, neue Beleuchtungseffekte, verbessertes Gameplay und weitere Verbesserungen.

„Forgive Me Father 2“ soll zehn Level umfassen, die von den vom Krieg zerrissenen Schützengräben über verfluchte Villen bis hin zu geschändeten Kathedralen reichen. Jedes dieser Levels repräsentiert einen neuen Alptraum, der Großen Alten erschaffen wurde. Diese Schrecken verdrehen die Erinnerungen des Protagonisten und versetzen euch in einen Kampf ums Überleben.

