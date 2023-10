The Lords of the Fallen – Der offizieller Launch-Trailer

In wenigen Tagen erscheint das Souls-Like-Game „Lords of the Fallen“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Um auf den Release einzustimmen, präsentierte CI Games Studio HEXWORKS jetzt den Launch-Trailer.

In dem Dark-Fantasy-Action-RPG erkunden Spieler in der Rolle eines „Dark Crusaders“ die Lande von Mournstead und kämpfen sich als einer der legendären Lampen-Träger durch Axiom und Umbral, die Welten der Lebenden und der Toten, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyr zu verhindern. Als letzte Hoffnung der Menschheit gegen Adyr nutzen die Dark Crusader ihre magischen Lampen, um zwischen beiden Welten hin und her zu wechseln und mächtige Gegner und schreckliche Monstrositäten zu bekämpfen. Spieler können sich allein oder gemeinsam mit Freunden in den Kampf stürzen dank des Koop-Modus, der zu jedem Moment im Spiel möglich ist.

„Lords of the Fallen“ erscheint am 13. Oktober für die oben genannten Plattformen. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung