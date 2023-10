Star Trek: Infinite – Overview-Video zum Release

Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment veröffentlichen heute das Sci-Fi-Grand-Strategy-Game „Star Trek: Infinite“ für PC. In dem Spiel führt ihr eine der vier großen Fraktionen in der „Star Trek“-Galaxie an (Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich). Das Ganze spielt etwa zwei Jahrzehnte vor der Ära von „Star Trek: The Next Generation“.

„Star Trek: Infinite stellt eine monumentale Leistung für unser Team bei Nimble Giant Entertainment dar. Wir haben unsere Leidenschaft für das Star Trek-Universum in jeden Aspekt des Spiels einfließen lassen, um ein Erlebnis zu schaffen, das sowohl langjährige Fans als auch Neulinge in seinen Bann zieht“, so Martin Cao, CEO von Nimble Giant Entertainment. „Wir hoffen, dass Star Trek: Infinite mit seiner reichhaltigen Story und dem tiefgründigen, strategischen Gameplay ein beliebter Teil des Star Trek Spieleerbes wird“.

„Wir haben eng mit Paramount Consumer Products zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses Spiel der komplexen Welt von Star Trek gerecht wird“, so Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. „Es ist eine echte Reise ins Herz des Star Trek-Universums, bei der die Spieler das Schicksal der Galaxie durch großartige Strategie mitbestimmen können.“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen könnt ihr auch bei uns finden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung