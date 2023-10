RoboCop: Rogue City – Neues Video veröffentlicht

NACON und die Entwickler von Studio Teyon präsentieren am heutigen Tage ein neues zum kommenden Shooter „RoboCop: Rogue City“. Das Video erklärt euch in rund 60 Sekunden die wichtigsten Features des Spieles. Des Weiteren erhaltet ihr neue Einblicke in das Spiel, das Anfang November veröffentlicht wird.

In „RoboCop: Rogue City“ wird die Rolle des Cop-Helden übernommen, der teils Mensch, teils Maschine ist. RoboCop soll in den gefährlichen, von Verbrechen heimgesuchten Straßen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, jahrelanger Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden, die die Stadt auf der Jagd nach der Wahrheit zerstören wollen. Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die obersten Direktiven erfüllt werden. Dabei ist Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.

RoboCop: Rogue City erscheint am 02. November 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

