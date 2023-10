Hellboy: Web of Wyrd – Launch-Trailer

Das Roguelite-Action-Adventure „Hellboy: Web of Wyrd“ ist für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen und für 24,50 Euro (UVP) erhältlich. In dem Spiel lassen euch Publisher Good Shepherd Entertainemnt und Entwicklerstudio Upstream Arcade in die rote Haut des Comic-Helden schlüpfen und das seltsame Wyrd erkunden. In der Geschichte, die in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics entstanden ist, geht ein Agent des Bureau for Paranormal Research and Defense (B.P.R.D.) im Butterfly House verloren. Jetzt muss Hellboy selbst um diese Angelegenheit kümmern.

In dieser Spielwelt, die direkt aus Mike Mignolas Comics entsprungen zu sein scheint, lässt man auf unterschiedlichen Ebenen der “Wyrd” genannten Dimension die Fäuste fliegen. Sucht euren vermissten Kollegen, erkundet diese seltsame Welt und prügelt euch mit verheerenden Nah- und Fernkampfattacken durch die Reihen der Monster, die das Wyrd bevölkern, während die höllische Kraft des bekannten Protagonisten stetig wächst – bis er es selbst mit den größten Schrecken aufnehmen kann.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung