Space Trash Scavenger – Early Access-Phase gestartet

Das Third-Person-Survival-Sandbox-Spiel „Space Trash Scavenger“ ging jetzt in die Early Access-Phase auf PC. Paradox Interactive und das Entwicklerstudio SquarePlay Games bietet den Titel für 19,99 Euro (UVP) auf Steam an. Käufer erwartet eine prozedural generierte Schwerelosigkeitswelt, in der sie Ressourcen sammeln, Ausrüstungsgegenstände herstellen und ihren Weg nach Hause handeln müssen.

In dem Szenario werden Spieler von dem Megakonzern ScavCorp angeheuert, um eine Vielzahl von Ressourcen aus Weltraumschrott, verlassenen Außenposten und Raumschiffwracks zu bergen und in ihrer Weltraumbasis aufzuwerten. In dieser Basis können sie ihre Ausrüstung upgraden, ihre eigene Nahrung und ihren eigenen Treibstoff produzieren und sich gleichzeitig auf die Abwehr von umherstreifenden außerirdischen Bedrohungen vorbereiten, die an ihre Tür klopfen könnten.

„Wir freuen uns sehr über den heutigen Start von Space Trash Scavenger“, sagt Entwickler Alastair McQueen von SquarePlay Games. „Mit lokaler Mikrogravitation, prozeduralen Asteroidenfeldern in Spielzeugkistengröße und einer dynamischen Wirtschaft haben wir versucht, etwas Neues in das Survival-Genre zu bringen. Wir werden den Spielern zuhören, wohin das Spiel während des Early Access führen gebracht werden soll.“

„Space Trash Scavenger ist ein einzigartiges Spiel mit einem außergewöhnlichen Sound, das nur darauf wartet, von der Community gespielt und unterstützt zu werden. Diese Early-Access-Phase ist die perfekte Gelegenheit, auf dem soliden Fundament aufzubauen, das das talentierte Team von SquarePlay Games gelegt hat“, so Ross Kaminskyi, Executive Producer bei Paradox Arc.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung