Suicide Squad: Kill the Justice League – Videoserie zeigt Gameplay, Story und die offene Welt

Warner Bros. Games und DC starten heute eine neue Videoserie namens „Insider“, die einen Blick hinter die Kulissen des Spiels „Suicide Squad: Kill the Justice League“ gewährt. Die erste Episode, die den Titel „Story und Gameplay“ trägt, ist nun verfügbar und beleuchtet die Gameplay-Mechaniken, die Handlung sowie die offene Welt von Metropolis.

Das Video, das von Teammitgliedern von Rocksteady kommentiert wird, bietet einen tiefen Einblick in die lange Entwicklung des Spiels. Es zeigt, wie das Studio die Geschichte von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ geschaffen hat. Die Episode wirft auch einen Blick auf Metropolis, die futuristische Stadt, die mit vertrauten DC-Elementen zum Leben erweckt wurde.

Cameo-Auftritte von bekannten Synchronsprechern wie Tara Strong (Harley Quinn), Scott Porter (Flash) und Nuufolau Joel Seanoa alias Samoa Joe (King Shark), sollen ihren Charakteren eine persönliche Note verleihen.

Standard- und Deluxe-Edition

Ab heute lässt sich „Suicide Squad: Kill the Justice League“ für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (nur Digital via Steam und Epic Games Store) vorbestellen. Das Spiel erscheint in einer Standard- und Deluxe-Edition, welche die folgenden Inhalte bieten:

Suicide Squad: Kill the Justice League – Standard-Edition (79,99 € UVP, PC-Version 69,99 € UVP):

Saisonale Updates und freischaltbare Charaktere

Zugriff auf alle kostenlosen, saisonalen Battle-Pass-Stufen (sobald diese verfügbar sind).

Vier Suicide Squad-Outfits im klassischen Stil, eins für jedes Mitglied der Truppe (Vorbestellersbonus / zur Veröffentlichung verfügbar).

Vier Rogue-Outfits, eins für jedes Mitglied der Truppe (exklusiver Vorbestellerbonus für die digitale Version auf PlayStation 5).

Suicide Squad: Kill the Justice League – Deluxe-Edition (109,99 € UVP, PC-Version 99,99 € UVP):

Alle Inhalte und Vorbestellerboni der Standard-Edition.

Vier Justice League-Outfits, eins für jedes Mitglied der Truppe.

Drei Waffen im Stil von Black Mask (Pistole, Scharfschützengewehr und schwere Waffe).

Vier „Squad Golds“-Waffenfiguren, eine für jedes Mitglied der Truppe.

Eine Premium-Battle-Pass-Marke.

Vier „No Shade“-Outfitfarbmuster, eine Variante für jedes Mitglied der Truppe (nur für digitale Versionen).

Bis zu 72 Stunden frühzeitiger Zugriff auf das Spiel vor der eigentlichen Veröffentlichung am 02. Februar (Vorbestellerbonus).

Quelle: Pressemitteilung