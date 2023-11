Howl – Launch-Trailer zum Release auf PC und Nintendo Switch

Diese Woche veröffentlichten astragon Entertainment und Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games „Howl“ für PC (Steam) und Nintendo Switch. Das rundenbasierte Adventure ist auf beiden Plattformen für 14,99 Euro (UVP) zu haben. Am 23. Januar 2024 soll eine Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 folgen.

Das taktisch-narrative Abenteuer ist in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt angesiedelt. Die Spieler müssen als gehörlose Prophetin ihre Waffen und ihren Verstand einsetzen, um in einer Welt zu überleben, die von einer akustischen Seuche heimgesucht wird und die Menschen in Wölfe verwandelt.

Um in den rundenbasierten Puzzles bestehen zu können, müssen Spieler ihre Züge bis zu sechs Runden i Voraus planen und können dann die Ausführung beobachten. Eine falsche Entscheidung kann die Heldin in gefährliche Situationen bringen und es steht viel auf dem Spiel. Es warten 60 Level in vier Kapitel darauf vom Bösen befreit zu werden. Im Verlauf der Kapitel können neue Fähigkeiten freigeschaltet und verbessert werden, um dem Gegner stets ebenbürtig zu bleiben.

Hier findet ihr „Howl“ sowie eine Demo-Version auf Steam: KLICK! Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung