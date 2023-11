The Inquisitor – Release-Termin und Entwicklervideo

„The Inquisitor“ ist ein Dark Fantasy-Adventure, welches 2022 angekündigt wurde und jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten hat. Entwickelt wird der Titel von The Dust S.A.. Zusammen mit Publisher Kalypso Media veröffentlichen die Entwickler das Spiel für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5, und zwar am 08. Februar 2024.

Diese Bekanntgabe wurde von einem Entwicklervideo belgeitet, dass sich auf die Arbeit von Synchronsprecher Jamie Maclachlan konzentriert, der im Spiel dem Protagonisten Mordimer Madderdin seine Stimme leiht. Dabei wird auf seine Interpretation der Figur eingegangen und besondere Einblicke in seine Performance gegeben.

Das Dark-Fantasy-Adventure spielt in einer alternativen Geschichte des 16. Jahrhunderts, in der Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, sondern sich stattdessen vom Kreuz losgerissen hat und die Ungläubigen niederstreckte. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Inquisitor im Dienste der Kirche dieses rachsüchtigen Christus. The Inquisitor ist in seinem Core-Gameplay ein storybasiertes Dark-Fantasy-Adventure mit einem Schwerpunkt auf Detektiv-Elementen, in dem auch immer wieder Action- und Rätselmechaniken auftauchen.

Die Webseite von „The Inquisitor“ gibt es hier: KLICK! Zudem könnt ihr das Spiel hier auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung