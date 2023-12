Songs of Silence – Neuer Trailer veröffentlicht

Das in München ansässige Entwicklerstudio Chimera Entertainment veröffentlichte nicht nur einen neuen Trailer zum kommenden 4X-Strategietitel „Songs of Silence“. Der neue Trailer konzentriert sich auf die Details der Fraktionen des Spiels: die Erstgeborenen, die Sternengeborenen und den Kreuzzug. Darin werden lernt ihr die Helden der Fraktionen kennen und erfahrt mehr über die Einheiten, die sie befehligen, sowie ihre Ursprünge und Motivationen.

„Songs of Silence“ bietet laut Chimera Entertainment eine Mischung aus rundenbasierter Königreichsverwaltung, Erkundung, Echtzeitkämpfen, Entscheidungen und kartenbasiertem Gameplay. Jedoch sammelt man in den Spiel nicht einfach ein Deck voller Karten, wie die Entwickler mitteilten. Stattdessen stellen die einzigartigen Aktionen dar, die von den Helden und Orten gewährt werden. Des Weiteren soll „Songs of Silence“ eine Einzelspielerkampagne und einen kompetitiven Mehrspielermodus erhalten.

Das Strategiespiel versetzt euch in ein auseinandergerissenes Fantasiereich. In diesem Reich führen zwei Welten mit mehreren Unterfraktionen einen ewigen Krieg, verursacht durch die wachsende Bedrohung durch die lebensfeindliche Stille.

Die Veröffentlichung des Spiels erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2024 für den PC. Eine Konsolen-Version des Spiels soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung