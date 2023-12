Rund zehn Jahre nach der Veröffentlichung von „GTA 5“ hat Rockstar Games endlich den langersehnten Trailer für „Grand Theft Auto VI“ veröffentlicht, der ursprünglich am heutigen Nachmittag das Licht der Welt erblicken sollte. Doch ein Leak machte dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung.

Der Trailer zu „GTA VI“ bietet einen Blick in die Welt des kommenden Spiels. Es geht in dem neusten Teil der Serie in die Metropole Vice City – eine fiktive Version des berühmten Miami. Fans der Serie können sich erneut auf eine offene Welt freuen, die noch größer wird, als in „GTA 5“.

Die Trailer-Sequenzen zeigen nicht nur die urbanen Gebiete von Vice City, sondern auch eine vielseitige Landschaft, die von Stränden bis hin zu sumpfigen Gebieten reicht. Allem Anschein nach wird es in „Grand Theft Auto VI“ zwei spielbare Charaktere geben. Untermalt wird der Trailer mit dem Song „Love Is A Long Road“ des Musikers „Tom Pretty“.

Rockstar Games hat noch keine weiteren Details zum Spiel bekannt gegeben. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025. Angekündigt wurde „GTA 6“ bislang nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde in der Ankündigung nicht erwähnt.

Quelle: YouTube / Rockstar Games