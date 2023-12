Crusader Kings III – „Fate of Iberia“ für Konsolen-Version erschienen

Das Flavor Pack „Fate of Iberia“ ist jetzt auch für die Konsolen-Version des Grand-Strategy-Game „Crusader Kings III“ erhältlich. Es führt unter anderem das Ringen-System ein und gibt den Herrschern der iberischen Reiche neue Möglichkeiten, die gefährliche politische Situation in der Region zu meistern. Die Spieler bewegen sich durch Phasen von Chancen und Herausforderungen, passen sich neuen Situationen an und wechseln je nach Situation von kriegerischen zu friedlichen Strategien.

Crusader Kings III – Fate of Iberia – Features

Ringen-System: Völlig neues System für historische Konflikte, vollständig modifizierbar und anpassbar.

Spieler entscheiden über das Schicksal Iberiens: Sie wählen den Weg der Versöhnung oder den Weg der Eroberung, um Spanien zu vereinen oder sich auf eine friedliche Aufteilung der Beute zu einigen.

Neue Inhalte: Zwei neue Vermächtnispfade (Urbane und Seilschaften), neue kulturelle Traditionen, die die besonderen historischen Merkmale der iberischen Halbinsel hervorheben, neue Freundschaftsinteraktionen und Duelle über das Schachbrett.

Neue Ereignisse: Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen.

Neue Artwork: Neue Charaktergrafiken, welche die iberischen Kulturen des Mittelalters widerspiegeln, sowie neue Einheitendesigns und eine Vielzahl neuer Grafiken für Hintergründe, Ereignisse und Ladevorgänge.

Neue Musik: Ergänzungen zum Soundtrack von Crusader Kings III.

Die Webseite von „CK3“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung