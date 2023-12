Have A Nice Death – Launch-Trailer zum Release auf Xbox und PlayStation

Nachdem das 2D-Action-Roguelike „Have A Nice Death“ bereits für PC und Nintendo Switch erschienen ist, folgte jetzt die Veröffentlichung für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Dort bieten Gearbox Publishing und Entwickler Magic Design Studios das Spiel für 24,99 Euro (UVP) an.

„Genau wie unsere Fans freuen wir uns riesig, Have a Nice Death auf PlayStation und Xbox zu sehen“, sagte Simon Dutertre, Lead Game Designer bei Magic Design Studios. „Die ganze Unterstützung, die wir von unseren fantastischen Fans über die Jahre erhalten haben, war absolut unglaublich und wir sind auf ewig dankbar. An die Spieler auf PlayStation und Xbox: danke für eure Geduld und wir hoffen, ihr genießt eure Zeit in der Death Incorporated!“

In dem Hack’n’Scythe-Abenteuer mit prozedural generierten Level schlüpft ihr in die Rolle des Todes. Der Tod ist Gründer und CEO von Death Incorporated, ein weitläufiges Firmenimperium, das die Seelen fürs Jenseits bearbeitet. Als oberster Firmenleiter werdet ihr Abteilungen des Firmenhauptsitzes erkunden, um die abtrünnigen Mitarbeiter zu fassen und zu rehabilitieren, die den Firmenvorsatz ignoriert und viel zu viele Seelen von der Erde geschnappt haben.

Die Abteilungschefs – auch bekannt als Plagegeister – und ihre Lakaien unter Kontrolle zu bekommen, ist allerdings eine schwierige Aufgabe, die mehrere Anläufe benötigen wird. Zudem steht ein Arsenal von über 70 Waffen, Zaubern und mächtigen Aufwertungen zur Verfügung, um die Arbeit zu erledigen und allen zu zeigen, wer der wahre Chef ist.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung