The Finals – Launch-Trailer des Free-2-Play-Shooters

Der Team-basierte Shooter „The Finals“ ist jetzt für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Passend präsentierte Entwickler Embark Studios während der Game Awards den Launch-Trailer.

In dem Free-to-Play-Mehrspieler-Titel treten die Teilnehmer in virtuellen Arenen gegeneinander an, die auf Locations in der echten Welt basieren. Sie kämpfen in voll-zerstörbaren Umgebungen, die auf Embarks spezieller Technologie für Server-basierte Zerstörung und Bewegung beruhen. Diese sorgt dafür, dass alle Spieler jedes Ereignis zeitgleich erleben – egal ob es sich um ein explodierendes Möbelstück handelt oder gleich ein ganzes Gebäude kollabiert.

„Wir haben Embark gegründet, um zu verändern, wie Spieleentwicklung funktioniert und was Spiele sein können. THE FINALS ist unser erster Titel und verkörpert diese Vision ganz exzellent”, meint Gustav Tilleby, Creative Director. „THE FINALS ist nicht noch ein weiteres Battle Royale, eine Militär-Sim oder eine taktisches FPS – von denen gibt es da draußen schon genug. Es ist eine vollkommen neue Art Shooter. Während der Playtests dieses Jahr war es für uns absolut fantastisch und auch Demut gebietend, wie die Community das Spiel aufgenommen hat. Jetzt, wo das Spiel live ist, sind wir ganz darauf konzentriert, sicherzustellen, dass unsere Community eine großartige Zeit damit hat und haben außerdem noch ein paar Überraschungen im Ärmel.“

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

