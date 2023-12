The Inquisitor – Zweites Behind-the-Scenes-Video

Im neuen Entwicklervideo stellen Kalypso Media und Entwicklerstudio The Dust S.A. die kreativen Köpfe hinter „The Inquisitor“ in den Mittelpunkt und geht auf ihre Inspiration sowie Lieblingsmomente bei der Erschaffung der Fantasy-Welt ein. Game Designer Damian Pawlak, Autor Przemek Wróbel und Head of Production Kuba Karólewski verraten weitere Details und Hintergründe aus dem Entwicklungsprozess.

Das Dark-Fantasy-Adventure spielt in einer alternativen Geschichte des 16. Jahrhunderts, in der Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, sondern sich stattdessen vom Kreuz losgerissen hat und die Ungläubigen niederstreckte. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Inquisitor im Dienste der Kirche dieses rachsüchtigen Christus. The Inquisitor ist in seinem Core-Gameplay ein storybasiertes Dark-Fantasy-Adventure mit einem Schwerpunkt auf Detektiv-Elementen, in dem auch immer wieder Action- und Rätselmechaniken auftauchen.

„The Inquisitor“ erscheint am 08. Februar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Titels gibt es hier: KLICK! Zudem könnt ihr das Spiel hier auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung