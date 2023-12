Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Neues Video rund um das JRPG

505 Games und Entwickler Rabbit & Bear Studios werden im April 2024 das JRPG „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ veröffentlichen. Kurz vor dem Jahreswechsel gibt jetzt ein sechs Minuten langes Video, welches fünf Alleinstellungsmerkmale zeigt und weitere Neuigkeiten über die namensgebenden Hundred Heroes, die Welt von Allraan, die Hauptcharaktere und den renommierten Synchronsprechern im Spiel enthält.

Zudem gibt es neue Informationen zu den rundenbasierten Kämpfen, den Ausbaumöglichkeiten des Hauptquartiers, Minispielen und Nebenaktivitäten. Das Spiel bietet ein Kampfsystem für bis zu sechs Charaktere, 2D-Sprites und 3D-Hintergründe, eine Geschichte mit über 100 spielbaren Charakteren und ein Gameplay, welches Spielern eine moderne Interpretation klassischer JRPGs bietet.

„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ erscheint am 23. April 2024 für PC (Steam, GOG und EGS), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Zudem soll das Spiel via Game Pass verfügbar werden. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das J-RPG findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung