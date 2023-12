Homeworld 3 – Behind the Scenes Dokumentation

Die Teams von Gearbox Publishing und Entwicklerstudio Blackbird Interactive bietet mit einem Video einen Blick hinter die Kulissen von „Homeworld 3“. Die im Studio der Entwickler in Vancouver gedrehte Doku konzentriert sich auf entscheidende Momente in der Entwicklung des Spiels und zeichnet die zwanzigjährige Reise dieses Teams an Veteranen nach, um ihre lange bestehende Vision für das Spiel und die Reihe zu realisieren.

Das Sci-Fi-Strategiespiel „Homeworld 3“ erscheint am 08. März 2024 für PC (Steam und EGS). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Echtzeitstrategiespiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung