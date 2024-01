Senua’s Saga: Hellblade II – Release-Termin und Entwicklervideo

Im Rahmen von Developer_Direct 2024 präsentierten Microsoft und Entwicklerstudio Ninja Theory ein neues Video rund um „Senua’s Saga: Hellblade II“. Die Veröffentlichung des Spiels soll am 21. Mai 2024 für PC (Steam) und Xbox Series X erfolgen.

In der Fortsetzung führt die Suche nach den Wikingern, die Senua und ihrem Volk tyrannisiert haben, nach Island. Entschlossen, all jene zu retten, die Opfer der schrecklichen Tyrannei wurden, stellt sich Senua den Bedrohungen und trifft dabei aber auch neue Alliierte.

In „Hellblade 2“ leidet die keltische Kriegerin weiterhin an einer Psychose mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Aber durch ihre Erlebnisse im ersten Teil der Reihe, hat sie keine Angst mehr vor den Stimmen, die sie begleiten. In dem folgenden Entwicklervideo gibt es weitere Informationen über die Spielwelt, Gameplay, Geschichte und mehr. Das ganze wird mit neuen Gameplay-Szenen abgerundet.

Quelle: Developer_Direct 2024