The Inquisitor – Dritte Behind-the-Scenes-Video

Der Release von „The Inquisitor“ rückt immer näher und das Entwicklerteam von The Dust gewährt weitere Einblick in den Entwicklungsprozess des Dark-Fantasy-Adventures. Das aktuelle Video begleitet Game Designer Damian Pawlak, Writer Przemek Wróbel und Head of Production Kuba Karolewski dabei, wie sie über die zwei Welten des Spiels – die Stadt Königstein und die Unwelt – sowie die Rolle der Kirche sprechen.

Publisher Kalypso Media veröffentlicht „The Inquisitor“ am 08. Februar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Titels gibt es hier: KLICK! Zudem könnt ihr das Spiel hier auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung