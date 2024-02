Reveil – Gameplay Showcase-Video

Diese Woche präsentierten Publisher Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Pixelsplit mehr von dem narrativen Psychothriller „Reveil“. In dem knapp 20 Minuten langem Gameplay Showcase gibt es mehr Informationen über die Story, Umgebungen, Sounddesign, Inspirationen und mehr. Abgerungen wird das Ganze mit Gameplay, welches näher auf Erkundung und Puzzle eingeht.

In dem First-Person-Psycho-Thriller-Game erwarten euch fünf spielbare Akte, die eine vielschichtige Story erzählen sollen. Als Spieler wachst ihr mit Kopfschmerzen auf und stellt fest, dass deine Frau und Tochter nicht da sind. Auf der Suche nach Antworten untersucht ihr nicht nur die Umgebung, sondern auch Erinnerungsfragmente. Dabei werdet ihr mit rätselhaften Aufgaben konfrontiert, getrieben vom Drang, herauszufinden, was hier vor sich geht.

Was ist letzte Nacht passiert? Und wieso könnt ihr an nichts anderes denken als an die Zeit als Bühnenbauer im Zirkus? Während die Geschehnisse immer skurriler und bizarrer werden, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität, Erinnerung und Fantasie immer mehr, und ihr begreift: Es gibt kein Zurück mehr. Ihr müsst alles tun, um mit dieser Geschichte abzuschließen, koste es, was es wolle…

„Reveil“ erscheint am 06. März 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung