The Inquisitor – Launch-Trailer

Das Dark-Fantasy-Adventure „The Inquisitor“ ist auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierten Kalypso Media und Entwickler The Dust S.A. einen neuen Trailer. Zudem gibt es auch eine Demo-Version für alle drei Plattformen.

In dem Spiel werdet ihr in das 16. Jahrhundert einer alternativen Wirklichkeit versetzt: In dieser hat sich Jesus von seinem Kreuz befreit und anstatt Gnade walten zu lassen, ließ er an allen Peinigern Rache walten. In einer Welt voller unverbesserlicher Sünder schlüpft ihr in die Rolle von Mordimer Madderdin, der als Inquisitor im Dienste des rachsüchtigen Jesus nach Königstein entsandt wird, um dort verborgene Machenschaften von dunklen Kräften aufzudecken.

„The Inquisitor“ erzählt eine von Täuschungen und Verschwörungen geprägte Handlung, in der Entscheidungen den Ausgang der Geschichte von Mordimer und Königstein bestimmen. Dabei wird die Moral auf die Probe gestellt und über das Schicksal der frommen als auch der sündigen Bewohner Königsteins entschieden.

Quelle: Pressemitteilung