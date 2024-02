Banishers: Ghosts of New Eden – Launch-Trailer

Focus Entertainment und Entwicklerstudio DON’T NOD haben jetzt das Story-getriebenen Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ veröffentlicht. Der Titel ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar.

Mit dem Spiel versetzen euch die Entwickler in das Jahr 1695, wo die Siedlergemeinschaften in New Eden von einem schrecklichen Fluch geplagt werden. Dabei schlüpft ihr in die Rolle zwei erfahrener Geisterjäger, taucht in ihr Leben ein, untersucht die Quelle des Bösen, lüftet Geheimnisse, erkundet Landschaften und interagiert mit unterschiedlichen Charakteren, deren Schicksal in euren Händen liegt.

Die Homepage des Action-RPGs gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr „Banishers: Ghosts of New Eden“ auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel, inklusive der Collector’s Edition und weiteres Gameplay-Material, gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung