Dead Island 2 – Die Steam-Version erscheint im April

Im April 2023 veröffentlichten Deep Silver und die Entwickler der Dambuster Studios das Spiel „Dead Island 2“ für die Konsolen und für den PC via Epic Games Store. Rund ein Jahr nach der Veröffentlichung wird das Spiel auch über Valves Distributionsplattform Steam erscheinen, wie Deep Silver nun mittelte. Am 22. April 2024 dürfen die Steam-Spieler nach Los Angeles reisen.

In der Geschichte des Spiels bereitet sich ein tödliches Virus in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, lernt man, die dunklen Kräfte zu nutzen die einem durch die Adern fließen. Nur man selbst und eine Handvoll anderer angeberischer Arschgeigen, die zufällig resistent gegen den Erreger sind, halten die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) in den Händen.

Zur nahenden Veröffentlichung von „Dead Island 2“ via Steam verschenkt Deep Silver „Dead Island Riptide“ in der Definitive Edition. Bis Donnerstag, den 15. Februar um 15:00 Uhr, könnt ihr euch das Spiel kostenlos in eure digitale Steam-Bibliothek verfrachten.

Quelle: Pressemitteilung