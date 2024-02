Nightingale – Gameplay-Video zum Early Access-Start

Das PvE-Survival-Crafting-Game „Nightingale“ geht heute in die Early Access-Phase via Steam und EGS. Mit dem aktuellen Gameplay-Video bietet Inflexion Games einen Eindruck davon, was euch in der Welt des Spiels erwartet.

Unter anderem zeigt das Video Charakteranpassung, Bauen und Crafting, Waffen und Kämpfe, Erkundung mithilfe von Realmkarten, Apex-Kreaturen, Dungeons und Multiplayer-Funktionen. Zu letzteren gehört „die Watch“, ein sozialer Treffpunkt, an dem sich Realmwalker treffen, Abenteuer geplant und Quests angenommen werden oder gemeinsam herausfordernde Dungeons erforscht werden.

Inflexion Games hat außerdem bestätigt, dass zum Start vom 20. bis 27. Februar 2024 Twitch Drops verfügbar sein werden. Dadurch wird ein Dackel-Hundehaustier im viktorianischen Stil freigeschaltet. Drops werden durch das Ansehen eines teilnehmenden Kanals freigeschaltet.

Die Early Access-Phase findet via Steam und EGS statt. Die Webseite von „Nightingale“ findet ihr hier: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung