Seablip startet im zweiten Quartal in die Early-Access-Phase

Nach erfolgreicher Finanzierung des Spiels durch Kickstarter und einer Demo, die während des „Steam Next Fests“ veröffentlicht wurde, plant Jardar Solli, „Seablip“ noch in diesem Jahr in den Early-Access zu bringen. Im Verlauf der Early-Access-Phase sollen neue Spielmechaniken und neue Funktionen den Weg in das Spiel finden. Auch ein Teaser wurde veröffentlicht, der neue Gameplay-Szenen bereithält.

In „Seablip“ erwartet euch offene Welt, die es zu entdecken gilt. Die Geschichte versetzt euch in einen 100-jährigen Krieg zwischen den Rotröcken und den Blauröcken. Jardar Solli ließ sich laut eigenen Angaben von „Faster Than Light“ und „Sid Meier’s Pirates!“ inspirieren. In dem Spiel könnt ihr euer Schiff aufrüsten, neue Crewmitglieder anheuern, Ressourcen sammeln und Basenbau betreiben.

Die vollständige Veröffentlichung des Titels erfolgt voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres. Die Demo lässt sich weiterhin via Steam herunterladen. Den Link findet ihr direkt hier.

Quelle: Pressemitteilung