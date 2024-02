Atlus kündigt Shin Megami Tensei V: Vengeance für verschiedene Plattformen an

„Shin Megami Tensei V“ erschien im Jahre 2021 für die Nintendo Switch. In diesem Jahr wird der Titel weitere Plattformen erobern, wie Atlus bekannt gab. Die Neuauflage des Rollenspiels trägt den Zusatz „Vengeance“ im Namen und bietet neue Features sowie eine neue Handlungslinie.

„Shin Megami Tensei V: Vengeance“ enthält eine neue Handlungslinie, die nicht im Original vorhanden war, neue Orte, Dämonen und Musik. Des Weiteren verspricht Atlus mit der Neuauflage ein zugänglicheres Gameplay und ein verfeinertes Kampfsystem.

In „Shin Megami Tensei V“ muss ein High School-Schüler seine neuentdeckten Kräfte nutzen, um sich durch ein Ödland zu kämpfen, das von Dämonen heimgesucht wird. Deren Schwachstellen zu finden ist der Schlüssel, um mächtige Kombos ausführen zu können. Doch obwohl die Dämonen furchterregend sind, können einige von ihnen durch Verhandlungen zu wertvollen Verbündeten werden. Seite an Seite kämpfen sie mit euch in einer sterbenden Welt.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 21. Juni 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und für den PC.

Quelle: Pressemitteilung