Alone in the Dark – „Into the Madness“-Trailer

Ein neuer Trailer von dem Survival-Horror-Spiel „Alone in the Dark“ wirf einen Blick auf Emily und Edwards Abstieg in den Wahnsinn. Des Weiteren sprechen Jodie Comer und David Harbour über die verschiedenen Enden der Geschichte und die Charaktere, denen man während des Spiels begegnet. Je nachdem, ob man als Emily oder Edward spielt, reagieren die Leute anders und man erlebt andere Szenen.

„Einer der wichtigsten Teile des Spiels ist der Ort. Es ist im Kern eine Geschichte über ein Spukhaus. Deshalb mussten wir sicherstellen, dass wir Derceto wieder erschaffen“, sagt Creative Director Mikael Hedberg.

THQ Nordic und Entwicklerstudio Pieces Interactive veröffentlichen „Alone in the Dark“ am 20. März 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung