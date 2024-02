EA Sports F1 24 – Release-Termin und erster Trailer

Mit „EA Sports F1 24“ bringt Electronic Arts auch dieses Jahr einen neuen Teil der offiziellen Rennspielserie der Formula 1 auf den Markt. Das Rennspiel befindet sich derzeit für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam, EGS und EA App) in Entwicklung. Die Veröffentlichung soll am 31. Mai 2024 erfolgen.

Vorbesteller können sich schon vor dem Eröffnungsrennen an diesem Wochenende mit den neuen 2024-Teamwagen in die F1 23-Zeitfahr-Herausforderungen stürzen. Besitzer von „F1 21“, „F1 22“ oder „F1 23“ erhalten für einen begrenzten Zeitraum einen Rabatt von 15 % auf ihre „F1 24 Champions Edition“-Vorbestellung. Als Bonus erhalten sie außerdem die McLaren- und Alpine 2023 F1 esports-Lackierungen, welche ihnen später auch in „F1 24“ zur Verfügung stehen.

„Zum ersten Mal können unsere F1 23-Spieler:innen noch vor dem ersten Lights Out an diesem Wochenende mit einigen ihrer Lieblingsteams in die Saison 2024 einsteigen“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Unsere vollständige Enthüllung kommt bald, und wir bringen den Spielenden einen überarbeiteten Karrieremodus, ein neues EA SPORTS Dynamic Handling System und vieles mehr.“

Neben einer zweiten Welle von neuen Saison-Lackierungen, die Ende April erscheinen, erhalten Vorbesteller zum Start von „F1 24“ mehrere Gegenstände, die direkt mit dem Spiel verbunden sind. Die exklusiv digitale Champions Edition stattet Fahrer mit zwei neuen Formel 1-Symbolen, 18.000 PitCoin und einem F1 World Bumper Pack mit Ressourcen für Einzel- und Mehrspieler-Events aus. Außerdem erhalten sie ab dem 28. Mai bis zu drei Tage Vorabzugang zum Spiel. Alle Vorbestellungen werden mit einem VIP-Podium-Pass belohnt. Fans, die die Standard Edition vorbestellen, erhalten 5.000 PitCoin und ein F1 World Starter Pack.

Die Webseite von „EA Sports F1 24“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung