Synduality: Echo of Ada – Closed Beta Test angekündigt

Ende dieses Monats veranstaltet Bandai Namco Europe einen Closed beta Test (CBT) für „Synduality: Echo of Ada“. Der CBT findet vom 28. März 2024 bis zum 01. April 2024 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Der Preload ist ein paar Tage vorher möglich.

In dem Closed Beta Test können Spieler ihren KI-Begleiter namens Magus und ihren Cradlecoffin, einen bewaffneten Roboter, wählen. Mit diesen sammeln sie in verschiedenen Missionen nicht nur die seltene Ressource “AO-Kristalle“, sondern erhalten auch einen Einblick in die Geschichte der Welt von Amasia.

Spieler müssen sich dabei verschiedenen Gefahren stellen, zu denen auch andere Spieler gehören, die an ihrer Beute interessiert sein könnten. Zusätzlich bietet der CBT auch Anpassungs- und Herstellungsmöglichkeiten, sodass Spieler ihren Magus und Cradlecoffin nach ihren Wünschen gestalten und ausstatten können.

Alle Informationen und die Anmeldemöglichkeit zum CBT gibt es hier: KLICK!

„Synduality: Echo of Ada“ ist ein PvPvE-Extraction-Shooter. Spieler übernehmen die Rolle eines „Drifters“ und steuern einen „Cradlecoffin“, ein bewaffnetes Gefährt, das erbaut wurde, um die Überlebenden vor den lauernden Gefahren zu schützen. Als ein Erkundungsteam verschwindet, werden die Spieler mitsamt ihrem Magus, ein KI-Begleiter, zu den Überresten von Amasia entsendet, um das verschollene Team zu finden und die Rolle des „Drifters“ namens Alba zu enthüllen.

Hier könnt ihr das Spiel bereits auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung