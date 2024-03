Mortal Kombat 1 – Free Weekend und „Peacemaker“-Trailer

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios bieten ab Morgen die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in das Beat’em Up „Mortal Kombat 1“ zu werfen. Vom 07. März bis zum 10. März 2024 steht eine Testversion von „MK1“ auf PC (Steam), Xbox Series X/S (Xbox Game Pass benötigt) und PlayStation 5 (PS Plus für Online-Multiplayer erforderlich) zur Verfügung.

Die zeitlich begrenzte kostenlose Testversion beinhaltet den Zugriff auf die Basistruppe von Charakteren und Kameo-Kämpfern, alle Online- und lokalen Multiplayer-Modi, Türme, den Story-Modus (nur Kapitel 1 und 2) und den Invasionen-Modus (nur Johnny Cages Villa). Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite (siehe hier).

Mortal Kombat 1 – Peacemaker

Des Weiteren veröffentlichten die Entwickler einen neuen Trailer mit Schauspieler John Cena, der mehr zu seiner Rolle als DC-Superheld Peacemaker erzählt. Peacemaker ist der neueste Gastkämpfer in dem Spiel, der als herunterladbarer Inhalt (DLC) verfügbar sein wird.

Der neue Spielcharakter, der seine Anfänge im Film „The Suicide Squad“ hatte und daraufhin in seiner eigenen Serie namens „Peacemaker“ auf Max weiter entwickelt wurde, erhält seine Stimme sowie sein Aussehen von John Cena und bringt ein Repertoire an Angriffen zu jedem Duell. Peacemakers Waffenfertigkeiten, seine charakteristischen Helmfähigkeiten und sein treuer Adlergefährte, Eagly, werden durch seine Tanzmanöver und dreisten Humor ergänzt.

Peacemaker, der auch als Christopher Smith bekannt ist, steht nun bereit, um sich Liu Kangs Ära des Friedens entgegenzustellen, und wird sich jedem entledigen, der sich ihm dabei in den Weg stellt.

Peacemaker ist ab sofort im Rahmen der Early-Access-Phase im Kombat-Packs in „Mortal Kombat 1“ spielbar und wird ab dem 06. März für alle verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung