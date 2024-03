No Rest for the Wicked – Termin für Early Access und Gameplay-Video

Im Dezember 2023 kündigten Private Division und Entwickler Moon Studios das Präzisions-Action-Rollenspiel „No Rest for the Wicked“ an (siehe hier). Im Zuge des „Wicked Inside“-Showcase wurde vor kurzem nicht nur Gameplay präsentiert, sondern auch der Starttermin der Early Access-Phase. So geht das Spiel am 18. April 2024 in den Early Access auf Steam.

Den angesprochenen Showcase könnt ihr unter diesen Zeilen finden. Im Rahmen des Showcase haben Moderatoren Thomas Mahler und Gennadiy Korol, die Gründer von Moon Studios, verschiedene Aspekte von „No Rest for the Wicked“ genauer beleuchtet, darunter folgende Schlüsselelemente des Spiels:

die düstere und ernste Geschichte

die von Hand geschaffene Welt mit all ihrem Detailreichtum und ihrem unverwechselbaren, an Gemälde erinnernden Stil

die Präzisionkämpfe des ARPGs, die animationsbasiert, brutal und förmlich spürbar sind

die Waffen im Spiel sowie deren Verzauberungen, Runenangriffe und das Ausweichen

das offene Klassensystem des Spiels

die benötigten Fähigkeiten, um die brutalen Bosse des Spiels wie zum Beispiel „Warrick den Gespaltenen“ zu besiegen

die Stadt Sacrament, Hauptstadt der Isola Sacra, und wie die Spieler:innen Einfluss auf deren Entwicklung haben

Häuserbau, Crafting und das flexible System zur Inneneinrichtung

eine Einführung zu ALIVE, dem Endgame von Wicked

und zu guter Letzt die Roadmap für den Early Access (Details dazu in der angefügten Grafik)

Die Vollversion des Titels soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung