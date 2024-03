Princess Peach: Showtime! – Demo und neuer Trailer

In zwei Wochen wird „Princess Peach: Showtime!“ für Nintendo Switch erhältlich sein. Vorab bietet Nintendo jetzt die Möglichkeit, einen kostenlosen Blick in das Spiel zu werden. In der Demo stehen euch zwei Verwandlungen zur Verfügung:

Als Fechterin Peach kämpfen sie sich mit eleganten Hieben, Ausweichmanövern und Konterattacken durch eine actiongeladene Kulisse. Im zweiten Stück wiederum backen und dekorieren sie in der Rolle von Patissière Peach eine Reihe köstlicher Desserts, um die Pläne der Sauertruppe – mit Sahne und Charme – zu durchkreuzen.

Jede Verwandlung verleiht Peach einzigartige Fähigkeiten, die benötigt werden, um das jeweilige Stück zu retten. Im folgenden Trailer werden die Verwandlungen vorgestellt und gleichzeitig neue Details zu den Individualisierungsmöglichkeiten von Peachs Kleid und Stellas Schleife enthüllt. Außerdem bietet der Trailer einen Einblick in einige der Stücke, in denen sie im Verlauf des Abenteuers strahlen wird.

„Princess Peach: Showtime!“ erscheint am 22. März 2024 für Nintendo Switch. Hier findet ihr die Demo im Nintendo eShop: KLICK!

